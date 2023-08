Furðulegt treyjunúmer Lukaku vekur athygli

Romelu Lukaku er formlega orðinn leikmaður Roma en hann kemur á láni til félagsins frá Chelsea út þessa leiktíð.

Lukaku var í tómu brasi með að finna sér nýtt félag en hann vildi ekki vera hjá Chelsea og Chelsea hafði ekki áhuga á að hafa hann.

Lukaku var á láni hjá Inter á síðustu leiktíð og vildi félagið fá hann aftur, Lukaku fór hins vegar að ræða við Juventus og þá hætti Inter við.

Juventus hafði svo ekki efni á hlutunum og stuðningsmenn Juventus vildu ekki fá hann. Þar með fór Lukaku til Roma og klæðist þar treyju númer 90.

Treyjunúmerið vekur athygli en Roma hefur engan forkaupsrétt á Lukaku eftir árið.

„Stuðningsmenn Roma voru magnaðir við mig, ég get ekki beðið eftir því að byrja. Eigendurnir hafa gríðarlegan metnað,“ segir Lukaku.

