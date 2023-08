Búið að taka tilboði frá öðru félagi á Englandi en United í Amrabat

Fiorentina hefur samþykkt tilboð frá Nottingham Forest í Sofyan Amrabat miðjumann félagsins.

Manchester United hefur í allt sumar verið orðað við Amrabat en ekki getað keypt hann.

Forest bauð 17 milljónir punda í kappann sem er þó sagður ætla að hafna því að fara til Nottingham.

Amrabat er 27 ára gamall miðjumaður sem var frábær með Marokkó á HM í Katar á síðasta ári.

Búist er við að United reyni að klófesta Amrabat áður en félagaskiptaglugginn lokar á morgun.

🚨🚨🌕| NEW: Nottingham Forest have agreed a £17m plus add on fee with Fiorentina for #mufc target Sofyan Amrabat. The player however has rejected them. [@AlfredoPedulla] pic.twitter.com/C2yNZdfL86

— centredevils. (@centredevils) August 30, 2023