Sturluð eyðsla Chelsea heldur áfram – Kaupa ungstirni frá City á 45 milljónir punda

Ótruleg eyðsla Chelsea heldur áfram en félagið er nú að kaupa framherjann Cole Palmer á 45 milljónir punda frá Manchester City.

Allt er klappað og klárt og framherjinn ungi hefur samþykkt að ganga í raðir félagsins.

Palmer er 21 árs gamall og hefur verið í ágætis hlutverki í upphafi móts. Hann fer nú til Chelsea.

Chelsea hefur leitað að framherja undanfarnar vikur og endar á því að kaupa Palmer frá City á 45 milljónir punda.

Botnlaus eyðsla Chelsea heldur áfram en félagið er að eyða fjárhæðum sem ekkert annað félag á Englandi getur keppt við.

Cole Palmer to Chelsea, here we go! Agreement in principle reached with Manchester City on £40m deal plus £5m add-ons 🚨🔵 #CFC

Exclusive news revealed earlier today then quick resolution between clubs and green light from Palmer.

Medical tests to be booked soon. pic.twitter.com/7SvIqgYyKL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023