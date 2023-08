Batshuayi að snúa aftur í ensku úrvalsdeildina

Michy Batshuayi er að snúa aftur til Englands og ganga í raðir Nottingham Forest.

Hinn 29 ára gamli Batshuayi er á mála hjá Fenerbahce í Tyrklandi en Forest hefur verið á eftir honum í nokkra mánuði.

Framherjinn á ár eftir af samningi sínum við Fenerbahce en Forest er að öllum líkindum að kaupa hann. Aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum.

Batshuayi þekkir ensku úrvalsdeildina vel en hann spilaði áður með Chelsea og Crystal Palace.

