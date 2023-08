Sjáðu stoðsendingu Jóhanns Berg í dag gegn Aston Villa

Jóhann Berg Guðmundsson nýtti tækifærið í dag er hann lék með Burnley gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

Jóhann Berg kom inná sem varamaður í byrjun seinni hálfleiks og var ekki lengi að leggja upp mark fyrir heimamenn.

Því miður var staðan 2-0 fyrir Villa á þeim tímapunkti og bætti liðið síðar við þriðja markinu.

Burnley tapaði þarna sínum öðrum leik í röð og ljóst að byrjun liðsins í úrvalsdeildinni er ansi erfið.

Landsliðsmaðurinn átti skalla innan teigs sem Lyle Foster nýtti sér og lagaði stöðuna fyrir heimamenn sem þó dugði ekki til að lokum.

LYLE FOSTER 🇿🇦(2000) HALVES THE DEFICIT WITH HIS FIRST PREMIER LEAGUE GOAL!!!pic.twitter.com/PnWUln6CKL

— Football Report (@FootballReprt) August 27, 2023