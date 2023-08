Leikmaður sem United vill kaupa sást stíga upp í flugvél í morgun

Markvörðurinn, Altay Bayındır sást fara upp í flugvél í morgun. Hann er að fljúga frá Tyrklandi til Manchester en Manchester United reynir að kaupa hann.

Bayındır er 25 ára gamall og mun koma til United frá Fenerbache. Hann á nokkra leiki að baki fyrir landslið Tyrklands.

Koma Bayındır verður til þess að United mun selja Dean Henderson en nokkur félög hafa áhuga á enska markverðinum.

Bayındır hefur spilað yfir 100 leiki fyrir Fenerbache í úrvalsdeildinni í Tyrklandi en United greiðir um 6 milljónir punda fyrir hann.

Félagið vonast til að fá um 20 milljónir punda fyrir Henderson en Nottingham Forest og Crystal Palace hafa áhuga á honum.

📸 Altay Bayındır will be leaving for Manchester shortly from Atatürk Airport for his transfer to #mufc in the region of 6-6.5 million. Fenerbahçe will also have a share in the next sale. [@sercanhamzaolu] pic.twitter.com/Ez1rFYrKZ9

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 25, 2023