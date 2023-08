Jurgen Klopp slekkur í kjaftasögunum um Mo Salah

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool segir frá því að öllum tilboðum í Mo Salah verði hafnað og kappinn sé ekki til sölu. Liverpool lét alla helstu blaðamenn Englands vita af því í gær að Mohamed Salah sé ekki til sölu í sumar í ljósi frétta af áhuga Al Ittihad í Sádí Arabíu.

Al Ittihad er sagt vera búið að bjóða Salah að verða launahæsti leikmaður í heimi, þéna meira en Cristiano Ronaldo.

Í fréttum í gær kom það fram að Salah væri að skoða tilboðið og væri mögulega spenntur fyrir því.

„Það er ekkert tilboð komið í Mo Salah, hann er lykilmaður í öllu sem við gerum,“ segir Klopp.

„Ef það kæmi eitthvað tilboð þá yrði því hafnað, Mo er 100 prósent einbeittur á Liverpool og þetta er ekkert til að tala um.“

Klopp on Salah and Al Ittihad: “We don’t have an offer — Mo Salah is a Liverpool player and for all the things we do is essential”. 🚨🔴 #LFC

“If there would be something, answer would be NO”.

“Mo is 100% committed to Liverpool. Nothing to talk about”. pic.twitter.com/LHpSTShNn3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023