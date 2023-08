Forsetinn umdeildi hélt þrumuræðu og fékk dynjandi lófaklapp – „Ég segi ekki af mér, þetta er falskur femínismi“

Luis Rubiales , forseti spænska knattspyrnusambandsins ætlar ekki að segja af sér eins og spænskir miðlar héldu fram í gærkvöldi. Hann hélt þrumuræðu eftir fund spænska sambandsins í dag.

„Ég segi ekki af mér,“ öskraði Rubiales fjórum sinnum í ræðu sinni og má þar meðal annars sjá þjálfara kvennaliðsins klappa honum lof í lófa.

Spánn varð heimsmeistari kvenna á sunnudag en atvik eftir það eru til umræðu á Spáni og út um allan heim.

„Þetta er mannorðsmorð sem verið er að reyna að framja. Við sem Spánverjar verðum að standa upp. Þetta er falskur femínismi sem á ekki skilið neitt réttlæti, honum er sama um sannleikann eða fólkið,“ sagði forsetinn.

Corrupted by power. Thinks he's untouchable. A nadir for Spanish football.

The positions of Vilda and De La Fuente should also be untenable now, by the way, given their obvious support for Rubiales.pic.twitter.com/sMO2ob2hiZ

— Matthew Clark (@MattClark_08) August 25, 2023