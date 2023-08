Jesus mættur aftur á undan áætlun

Gabriel Jesus er snúinn aftur til æfinga hjá Arsenal á undan áætlun.

Kappinn hefur misst af fyrstu leikjum Arsenal á leiktíðinni eftir að hafa gengist undir minniháttar aðgerð á hné. Um er að ræða sömu meiðsli og héldu Jesus frá stóran hluta síðustu leiktíðar.

Nú er Jesus hins vegar snúinn aftur til æfinga og má búast við honum á vellinum á næstunni.

Arsenal mætir Fulham í næsta leik á laugardag.

🚨 Gabriel Jesus is training

Arsenal squad preparing ahead of their weekend match against Fulham 🔴 pic.twitter.com/g7JUWFfJRa

— Football Daily (@footballdaily) August 24, 2023