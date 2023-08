Laporte búinn í læknisskoðun hjá Ronaldo og félögum

Aymeric Laporte er búinn að klára læknisskoðun hjá Al Nassr og er hann að ganga í raðir félagsins.

Hinn 29 ára gamli Laporte kemur til sádiarabíska félagsins frá Manchester City. Hann hefur verið þar síðan 2018 en hlutverk hans á síðustu leiktíð var ekki stórt og vildi hann leita annað í sumar.

Al Nassr, sem er með menn á borð við Cristiano Ronaldo og Sadio Mane innanborðs, greiðir City 23,5 milljónir punda fyrir Laporte.

Miðvörðurinn fór í læknisskoðun í Dúbaí í dag og mun hann nú fljúga til Riyadh og ganga endanlega til liðs við Al Nassr.

