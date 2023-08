City að lána leikmann til Spánar – Guardiola bindur miklar vonir við hann

Manchester City er að lána hinn efnilega Máximo Perrone til Las Palmas á Spáni.

Um er að ræða tvítugan miðjumann sem kom frá Velez Sarsfield í upphafi árs.

Það er ljóst að Perrone fær ekki stórt hlutverk í liði Pep Guardiola á þessari leiktíð en hann er þó leikmaður fyrir framtíðina sem City bindur miklar vonir við.

Las Palmas er nýliði í La Liga, efstu deild Spánar, og er með 1 stig eftir fyrstu tvo leiki sína.

Manchester City and Las Palmas are signing documents right now to seal Máximo Perrone loan deal. Official soon. 🟡🌴🇦🇷 #MCFC

No buy option included, it was not even discussed as possibility. City consider Perrone potential big part of future plans. pic.twitter.com/sYW9Yy3mo2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023