Brighton lagði fram annað tilboð til Lille – Líka með augastað á leikmanni Arsenal

Brighton hefur lagt fram 25 milljóna evra tilboð í Carlos Baleba hjá Lille.

Enska félagið vill styrkja miðsvæði sitt eftir að hafa selt Alexis Mac Allister og Moises Caicedo í sumar.

Njósnarar Brighton eru ansi naskir að finna leikmenn úti í heimi og gera þá betri.

Lille hefur ekki samþykkt nýtt tilboð Brighton í hinn 19 ára gamla Baleba en viðræður eiga sér stað.

Takist ekki að landa Baleba horfir Brighton til Albert Sambi Lokonga hjá Arsenal.

Brighton er með fullt hús stiga eftir tvo leiki í ensku úrvalsdeildinni.

