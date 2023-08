Frétt um stórstjörnu vakti mikla reiði Íslendinga og heitar umræður sköpuðust – „Djöfull er þetta viðbjóðslega ógeðslegt“

Neymar gekk á dögunum í raðir Al Hilal í Sádi-Arabíu frá Paris Saint-Germain og mun hann þéna gríðarlega hjá nýju félagi, líkt og fjöldi knattspyrnumanna sem hafa haldið til Sádí í sumar.

Neymar flaug sem fyrr segir með Boeing 747 þotu til Sádí. Vélin var klárlega óþarflega stór fyrir hann og nokkra aðra og eru því margir reiðir með umhverfissjónarmið að leiðarljósi.

Kappinn flaug í boði sádiarabíska prinsins Alwaleed bin Talal.

Neymar flying private from Paris to Riyadh, Saudi Arabia on a custom Boeing 747 🤯

The plane was sent by Saudi Arabian Prince Alwaleed bin Talal

(via @AviationWG) pic.twitter.com/pg8h7BrLBJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 20, 2023