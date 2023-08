Arsenal skoðar það að stela skotmarki Manchester United í kjölfar áfallsins

Arsenal gæti horfti til Benjamin Pavard til að leysa af Jurrien Timber sem meiddist illa á dögumum.

Pavard er á mála hjá Bayern Munchen og á ár eftir af samningi sínum. Hann vill hins vegar ólmur fara þaðan.

Varnarmaðurinn hefur verið sterklega orðaður við Manchester United en það er ekki víst að félagið geti fengið hann þar sem það tekst ekki að losa Harry Maguire á móti. Pavard gæti því reynst of dýr.

Inter er einnig með Pavard á óskalista sínum en eftir áfallið sem Arsenal varð fyrir með Timber, sem kom frá Ajax í sumar, gæti félagið fengið Pavard inn til að leysa hann af. Timber verður líklega frá út tímabilið.

Benjamin Pavard, one to watch as he’s prepared to leave Bayern now 🚨🔴

Inter have Pavard on top of the list — proposal expected soon to open talks.

Man United deal stalling due to Maguire situation.

…could become option for Arsenal to replace Timber — no decision yet. pic.twitter.com/dI2sD19fJi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023