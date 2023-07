Sádar ná samkomulagi við Henderson

Jordan Henderson hefur náð munnlegu samkomulagi við Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu.

Fyrirliðinn hefur verið orðaður við liðið, sem Steven Gerrard stýrir, undanfarna daga og nú gætu skiptin gengið í gegn.

Henderson er 33 ára gamall en hann gerði fjögurra ára samning við Liverpool sumarið 2021.

Talað hefur verið um að hann gæti fjórfaldað launin sín hjá Al-Ettifaq.

Nú þurfa félögin að ná saman um kaupverð. Al-Ettifaq vildi fá Henderson frítt en Liverpool tekur það ekki í mál.

Henderson gæti kostað um 10 milljónir punda.

