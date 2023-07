Everton búið að staðfesta komu Young til félagsins

Ashley Young er nýr leikmaður Everton. Félagið staðfesti þetta fyrr í dag.

Young er orðinn 38 ára gamall en hvergi nærri hættur og ætlar að taka slaginn með Everton á næstu leiktíð. Hann gerir eins árs samning við félagið.

Samningur kappans við Aston Villa rann út í sumar og hefur hann síðan verið í leit að nýju félagi.

Kappinn var áður hjá Inter og auðvitað um langt skeið hjá Manchester United.

Everton hefur verið í hörkufallbaráttu undanfarin tvö tímabil.

✍️ | Ashley Young has become our first signing of the summer on a free transfer, agreeing a one-year deal.#EFC 🔵 @youngy18

— Everton (@Everton) July 13, 2023