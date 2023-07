Farinn frá Chelsea til Þýskalands

David Datro Fofana er farinn til Union Berlin á láni frá Chelsea. Þýska félagið staðfestir komu hans í dag.

Hin tvítugi Fofana gekk í raðir Chelsea frá Molde í janúar en var í aukahlutverki seinni hluta leiktíðar.

Framherjinn ungi er mættur til Union Berlin í leit að meiri spiltíma.

Þýska liðið leikur í Meistaradeild Evrópu á komandi leiktíð eftir frábært tímabil í fyrra.

Chelsea átti hins vegar afleitt tímabil og undirbýr sig undir nýja tíma undir stjórn Mauricio Pochettino.

— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) July 11, 2023