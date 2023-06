Fyrstu kaup Klopp klár – Heimsmeistarinn mættur í læknisskoðun

Alexis Mac Allister fer í læknisksoðun hjá Liverpool í dag og mun skrifa undir samning við félagið á morgun. Fyrstu kaup Jurgen Klopp þetta sumarið eru klár.

Kappinn er að ganga í raðir Liverpool frá Brighton. Hann skrifar undir samning til ársins 2028.

Jurgen Klopp ætlar að styrkja miðsvæði sitt vel í sumar og er Mac Allister fyrstur inn um dyrnar.

Mac Allister átti frábæru gengi að fagna með Brighton á leiktíðinni, auk þess sem hann varð heimsmeistari með argentíska landsliðinu undir lok síðasta árs.

Það má búast við því að Liverpool tilkynni komu Mac Allister formlega á morgun.

Plan confirmed. Medical today for Alexis Mac Allister, contract signing tomorrow. He’s Liverpool player, bargain for Reds. 🔴🇦🇷 #LFC

Here we go, confirmed. https://t.co/9L58PndM7Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023