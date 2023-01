Segja Arsenal hafa sett fram sitt þriðja tilboð í Caceido – Yrði félagsmet ef samþykkt

Blaðamaðurinn Jacque Talbot heldur því fram á samfélagsmiðlinum Twitter að Arsenal hafi lagt fram sitt þriðja tilboð í Moises Caceido, miðjumann Brighton.

Arsenal hefur verið orðað við leikmanninn undanfarið en hingað til hafa tilraunir þess að til að klófesta hann ekki gengið. Leikmaðurinn vill fara frá Brighton en félagið vill ekki sleppa honum.

Jacque heldur því fram að tilboðið sem Arsenal hefur sett fram núna yrði félagsmet hvað greiðslu fyrir leikmann varðar ef samþykkt verður.

Það þýðir að upphæðin sem boðin hefur verið í leikmanninn er yfir 72 milljónir punda en það er sú upphæð sem Arsenal keypti Nicolas Pepe á og er núverandi félagsmet.

It’s my understanding Arsenal have lodged a third bid for Moisés Caicedo, a club-record. Huge single payment as one lump sum. Deal’s been agreed. https://t.co/n4knYsPxzq

— Jacque Talbot (@jac_talbot) January 31, 2023