Emelía Óskarsdóttir æfir nú með þýska stórliðinu Bayern Munchen.

Emelía er fædd árið 2006 og þykir gríðarlega mikið efni.

Faðir hennar er Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Íslandsmeistara Breiðabliks í karlaflokki.

Emelía er á mála hjá Kristianstad í Svíþjóð, þar spilar hún undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur.

Emelia Oskarsdóttir (2006) who’s one of biggest talents in Iceland is now training with FC Bayern 🇮🇸⭐️👌 pic.twitter.com/zxU1dVxu0N

— Magnus Agnar Magnusson (@totalfl) January 27, 2023