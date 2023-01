Dyche á barmi þess að taka við Everton

Sean Dyche er við það að taka við sem knattspyrnustjóri Everton.

Dyche hefur ekki verið í þjálfun frá því hann yfirgaf Burnley í vor en nú er hann að öllum líkindum á leið á Goodison Park.

Þar mun hann skrifa undir tveggja og hálfs árs samning.

Viðræður á milli Dyche og Everton eru á lokastigi.

Frank Lampard var látinn fara frá Everton og dögunum eftir afar slakt gengi.

Liðið situr í nítjánda sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

