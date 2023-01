Lingard gæti óvænt fetað í fótspor David Beckham

Jesse Lingard, leikmaður Nottingham Forest, sagði á dögunum að hann væri opinn fyrir því að leika í bíómyndum í framtíðinni.

Þessi fyrrum leikmaður Manchester United er aðeins þrítugur en er farinn að huga að næstu skrefum eftir að knattspyrnuferlinum lýkur.

Lingard hefur nú opinberað að hann væri til í að leika í bíómyndum í framtíðinni.

Myndi hann þar með feta í fótspor fyrrum knattspyrnumanna á borð við David Beckham.

Beckham lék bæði í The Man from U.N.C.L.E. og síðar í King Arthur: Legend of the Sword.

Knattspyrnugoðsögnin er þó ekki sú eina sem hefur fetað þennan veg eftir ferilinn.

Eric Cantona er til að mynda þekktur leikari. Þá hafa menn á borð við Pele, Frank Leboeuf, Vinnie Jones og Ally McCoist einnig leikið.