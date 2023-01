Banda­ríkja­maðurinn Chris Armas, fyrrum að­stoðar­þjálfari Manchester United hefur nú verið ráðinn að­stoðar­þjálfari Leeds United og mun þar starfa við hlið sam­landa síns Jes­se Marsch, knatt­spyrnu­stjóra fé­lagsins.

Armas var ráðinn að­stoðar­þjálfari Manchester United á sama tíma og Ragn Rangnick var ráðinn bráða­birgða­knatt­spyrnu­stjóri liðsins. Segja má að Armas hafi ekki notið mikillar virðingar meðal leik­manna og stuðnings­manna Manchester United .

Mál í tengslum við hann rataði á alla helstu miðla á sínum tíma þar sem greint var frá því, sam­hliða fréttum af því að leik­menn Manchester United töldu Rangnick nota gamal­dags að­ferðir á æfinga­svæðinu, að þeir líktu téðum Armas, sem stjórnaði meiri­hluta æfinga hjá Manchester United á sínum tíma, við karakterinn Ted Lasso úr sam­nefndum sjón­varps­þáttum.

Í þáttunum er fylgst með Ted Lasso, þjálfara sem kemur úr amerískum fót­bolta og tekur við enska knatt­spyrnu­liðinu AFC Richmond.

Jes­se March, knatt­spyrnu­stjóri Leeds United er hins vegar himin­lifandi að vera búinn að fá Armas í sitt þjálfara­t­eymi en þeir hafa áður starfað saman, hjá New York Red Bulls á árunum 2015-2018.

„Hann er frá­bær við­bót við starfs­lið okkar og kemur inn með mikla reynslu. Hafandi starfað með honum áður er ég viss um að hann muni hjálpa okkur að bæta okkur á hverjum degi.“

