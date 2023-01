Tottenham búið að stela Danjuma frá Everton

Arnaut Danjuma er óvænt á leið til Tottenham á láni, ekki Everton eins og til stóð. The Athletic og Fabrizio Romano segja frá þessu.

Það stefndi í að sóknarmaðurinn færi til Everton á láni frá Villarreal. Hann hafði meira að segja farið í læknisskoðun þar um helgina.

Nú er Tottenham hins vegar að stela honum.

Danjuma verður fyrsti leikmaðurinn sem Tottenham fær til sín í janúarglugganum.

Hefur kappinn skorað 22 mörk í 51 leik fyrir Villarreal. Hann kom til liðsins frá Bournemouth árið 2021.

