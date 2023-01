Staðfesta loks stóru fréttir dagsins og það fjölgar í hópi þeirra sem hverfa á braut – „Krefjandi 12 mánuðir“

Enska úr­vals­deildar­fé­lagið E­ver­ton hefur loks gefið út yfir­lýsingu um starfs­lok knatt­spyrnu­stjórans Frank Lampard. Yfir­lýsingin birtist á heima­síðu fé­lagsins í kvöld, mörgum klukku­stundum eftir að vendingarnar höfðu komið fram í fjöl­miðlum.

„E­ver­ton getur stað­fest að Frank Lampard hefur yfir­gefið stöðu sína hjá fé­laginu,“ segir meðal annars í yfir­lýsingu fé­lagsins þar sem einnig er stað­fest að að­stoðar­menn hans. Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole og Chris Jones hafi einnig yfir­gefið fé­lagið.

„Allir hjá E­ver­ton vilja þakka Frank og hans teymi fyrir þeirra þjónustu í þágu fé­lagsins á því sem segja má að hafi verið krefjandi 12 mánuðir.“

Þá er það einnig stað­fest í yfir­lýsingu E­ver­ton að leit sé hafin að nýjum knatt­spyrnu­stjóra en þangað til muni Paul Tait og Leig­hton Baines hafa yfir­um­sjón með liðinu.

Sean Dyche er talinn lík­legastur þessa stundina til þess að taka við stjórnar­taumunum í Gutta­garði. Þá er Marcelo Bielsa einnig sagður lík­legur en The At­hletic greinir frá því í kvöld að for­ráða­menn E­ver­ton hafi nú þegar rætt við hann.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.

Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.

— Everton (@Everton) January 23, 2023