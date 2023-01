Fyrrum leikmaður Tottenham látinn aðeins 25 ára að aldri

Anton Walkes, fyrrum knattspyrnumaður félaga eins og Tottenham og Portsmouth á Englandi, er látinn 25 ára að aldri.

Hann var á mála hjá Charlotte FC í Bandaríkjunum og staðfestir félagið sorgartíðindin í yfirlýsingu í dag. Þar lýsir það yfir mikilli sorg vegna andláts Walkes og vottar aðstandendum samúð.

Walkes lést af slysförum en hann var í bát sem skall saman við annan bát í nágrenni við Miami Marine leikvanginn í Flórída í Bandaríkjunum. Hann skilur eftir sig unga dóttur, Aylo og unnustu sína Alexis.

Walkes er alinn upp hjá enska stórliðinu Tottenham en lék einnig með Portsmouth á Englandi.

Auk Charlotte lék hann með Atlanta í Bandaríkjunum.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.

May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023