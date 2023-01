Salan á Mudryk til Chelsea skilar hernum í Úkraínu 3,6 milljarða

Rinat Akhmetov forseti Shaktar Donets leggur 25 milljónir dollara inn á herinn í Úkraínu eftir söluna á Mykhailo Mudryk til Chelsea.

Forsetinn greinir frá þessu í dag. „Ég set 25 milljónir dollara til aðstoðar hermönnum, varnarlínu okkar og fyrir fjölskyldur þeirra,“ segir Akhmetov.

Mudryk var seldur til Chelsea í gær fyrir um 100 milljónir evra en stór hluti af kaupverðinu fer til að verja heimalandið fyrir innrásum Rússlands.

Tæpt ár er frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu og hefur stríðið staðið yfir síðan þá.

Að auki greinir forsetinn, Akhmetov frá því að Chelsea ætli að spila æfingaleik í Úkraínu sem hluti af kaupverðinu á Mudryk.

