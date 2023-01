Þurfti að hætta ungur vegna hjartasjúkdóms – Nú fluttur á spítala eftir hjartaáfall

Enock Mwepu, fyrrum leikmaður Brighton, er á spítala þessa stundina eftir að hafa fengið hjartaáfall.

Frá þessu greina enskir miðlar en um er að ræða aðeins 24 ára gamlan strák sem hætti í fótbolta í fyrra.

Mwepu þurfti að leggja skóna á hilluna vegna hjartasjúkdóms og hefur ástandið nú versnað.

Samkvæmt nýjustu fregnum var Mwepu fluttur á spítala um helgina eftir að hafa fengið það sem grunað er, hjartaáfall.

Staða stráksins er óljós en nánari smáatriði munu koma í ljós síðar.

Former Brighton player Enock Mwepu has reportedly been rushed into hospital after collapsing due to a suspected heart attack.

Mwepu retired at 24 after being diagnosed with a rare hereditary heart condition.

Thoughts are with him and his family during this difficult time 💙 pic.twitter.com/0tGdtDNmJU

