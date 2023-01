Sjáðu augnablikið vandræðalega – Þurfti að elta hann í leikslok

Ansi vandræðalegt atvik átti sér stað á föstudag er Napoli rúllaði yfir Juventus í ítölsku úrvalsdeildinni.

Juventus hefur verið í basli á tímabilinu og þurfti að sætta sig við 5-1 tap gegn toppliðinu á föstudag.

Eftir leik reyndi Luciano Spalletti, stjóri Napoli, að þakka Massimiliano Allegri, stjóra Juventus, eftir leik.

Atvikið var heldur vandræðalegt en Spalletti elti Allegri í dágóðan tíma áður en sá síðarnefndi tók eftir einhverju.

Myndband af þessu má sjá hér.

Con tutta l’antipatia del mondo per il credo calcistico che ha e per come lo espone, Allegri un signore.

L’altro semplicemente un pagliaccio.

— MMM (@eNo11) January 14, 2023