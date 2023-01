Mikil bjartsýni á Old Trafford – Weghorst þráir heitt að fara til United

Það ríkir bjartsýni hjá Manchester United á að takast að fá framherjann Wout Weghorst til félagsins.

Orðrómar um hugsanleg skipti Weghorst til United spruttu upp um helgina og það virðist sem svo að eitthvað sé til í þeim.

Weghorst er á mála hjá Burnley en er á láni hjá Besiktas í Tyrklandi sem stendur.

Félagaskiptin eru því fremur flókin. Það þarf að semja við Besiktas um að rifta samningi Weghorst, sem og Burnley.

Þó er bjartsýni hjá United á að þau gangi upp.

Sjálfur vill Weghorst ólmur ganga í raðir Rauðu djöflanna.

Manchester United are working to find a solution with Besiktas and Burnley to get Wout Weghorst deal done — both player and club side are confident 🔴 #MUFC

Talks will continue as player has been very clear: he doesn’t want to miss this big chance, Erik ten Hag wants him. pic.twitter.com/vA665n7Fjq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2023