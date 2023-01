Aston Villa að fá leikmann frá Real Betis

Alex Moreno er á leið frá Real Betis til Aston Villa.

Moreno er 29 ára gamall fjölhæfur leikmaður. Spánverjinn er að upplagi vinstri bakvörður en getur einnig spilað á kantinum og miðjunni.

Hann hefur átt gott tímabil með Betis það sem af er og er nú á leið í ensku úrvalsdeildinni.

Moreno hefur þegar samið við Villa um sín kjör.

Þá er talið stutt í að félögin nái saman um kaupverð, en Moreno er metinn á 20 milljónir evra.

