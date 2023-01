Chelsea lendir í þessu í fyrsta sinn í 25 ár

Manchester City valtaði yfir Chelsea í enska bikarnum í kvöld en liðon áttust við á Etihad vellinum.

Þessi lið mættust í ensku úrvalsdeildinni á dögunum og þá vann Man City góðan 1-0 útisigur.

Að þessu sinni var fjörið meira en Man City skoraði þrjú mörk í fyrri hálfleik og var fljótt búið að gera út um leikinn.

Riyad Mahrez skoraði tvö mörk fyrir heimamenn en hann sá einnig um að tryggja sigur um helgina.

Tvö af mörkum Man City komu úr vítaspyrnum sem Mahrez og Julian Alvarez skoruðu úr.

Chelsea er nú úr leik í bikarnum í þriðju umferð í fyrsta sinn í heil 25 ár.

Chelsea are knocked out in the third round of the FA Cup for the first time in 25 years 😳 pic.twitter.com/tfruyrnaty

— ESPN UK (@ESPNUK) January 8, 2023