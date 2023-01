Sjáðuskelfileg mistök Alisson í kvöld

Liverpool og Wolves þurfa að mætast aftur í enska bikarnum eftir leik sem fór fram á Anfield í kvöld.

Wolves byrjaði betur í kvöld og komst yfir á 26. mínútu er Goncalo Guedes kom knettinum í netið.

Darwin Nunez jafnaði stöðuna fyrir Liverpool undir lok fyrri hálfleiks áður en Mohamed Salah kom heimamönnum yfir.

Hwang Hee-Chan reyndist svo hetja gestanna með jöfnunarmarki í seinni hálfleik og tryggði annan leik.

Alisson, markmaður Liverpool, átti ömurlegt kvöld en hann gerði sig sekan um tvö mistök sem kostuðu tvö mörk.

Í fyrra markinu gaf Alisson boltann beint á Guedes og því seinna missti hann laust skot undir sig og í netið.

Hér má sjá fyrri mistök hans.

OH NO ALISSON 😨

Liverpool fall behind from an error at the back! pic.twitter.com/3MpjxWq6Oo

