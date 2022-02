Roman Abramovich sendir frá sér yfirlýsingu – Stígur til hliðar

Roman Abramovich sendi frá sér yfirlýsingu fyrir stuttu þar sem hann tilkynnir að hann sé búinn að stíga til hliðar sem eigandi Chelsea og verður félagið núna í umsjón góðgerðarsjóðs félagsins.

Roman er rússneskur milljarðamæringur sem hefur verið undir mikilli pressu að segja af sér vegna tengsla við Vladimir Putin, forseta Rússlands. Rússneskar hersveitir gerðu innrás í Úkraínu fyrir nokkrum dögum.

Hann hefur ekki formlega sagt af sér eða selt klúbbinn en hann mun ekki lengur stjórna eða hafa áhrif á gang mála hjá klúbbnum.

Official statement by Roman Abramovich 🔵⤵️ #CFC

“I am today giving trustees of Chelsea’s charitable Foundation the stewardship and care of Chelsea FC.

I believe that currently they are in the best position to look after the interests of the Club, players, staff, and fans”. pic.twitter.com/hrMsGrxaBz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2022