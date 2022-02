Sjáðu ömurlega vítaspyrnu Neymar í gær

Nantes gerði sér lítið fyrir og vann Paris Saint-Germain á heimavelli í frönsku Ligue 1 í kvöld.

Heimamenn voru 3-0 yfir í hálfleik eftir mörk frá Randal Kolo Muani, Quentin Merlin og Ludovic Blas.

Neymar minnkaði muninn fyrir stjörnum prýtt Parísarliðið snemma í seinni hálfleik. Lionel Messi og Kylian Mbappe, ásamt Neymar, voru í byrjunarliði PSG í kvöld.

Neymar gat einmitt lagað stöðuna fyrir PSG stöðunni 3-1 en þá fékk PSG vítaspyrnu. Spyrna Neymar var hins vegar afar slök og varði markvörður Nantes hana auðveldlega.

worst penalty ever taken. by Neymar Jr. 💀💀💀 pic.twitter.com/1xWUCnKwtR

