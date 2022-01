Rooney vildi ekki ræða við Everton

Wayne Rooney hafnaði því að fara í viðræður um að taka við sem knattspyrnustjóri Everton. Enskir miðlar segja frá því.

Everton leitar að knattspyrnustjóra eftir að Rafa Benitez var rekinn úr starfi.

Everton vildi ræða við Rooney og hafði samband við umboðsmann Rooney og vildi ræða við stjóra Derby.

Rooney hafnaði því og vildi ekki ræða við sitt gamla félag um stjórastarfið. Rooney er í dag stjóri Derby.

Rooney ólst upp hjá Everton en hann er á sínu fyrsta heila tímabili sem stjóri Derby við erfiðar aðstæður. Líklegast er talið að Frank Lampard taki við Everton.

Wayne Rooney has rejected the opportunity to speak to Everton about the managerial vacancy because he remains committed to Derby County

