Trúði ekki sínum eigin augum í gærkvöldi eftir ótrúlegt klúður – ,,Hef aldrei séð neitt þessu líkt“

Barcelona og Benfica gerðu í gær markalaust jafntefli í leik liðanna í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu.

Benfica fékk gullið tækifæri til þess að stela sigrinum í leiknum og næla sér í dýrmæt þrjú stig er framherji liðsins, Haris Seferovic, fékk gullið tækifæri til þess að gera út um leikinn.

Honum brást hins vegar bogalistin á ögurstundu, Jorge Jesus, knattspyrnustjóra Benfica til lítillar ánægju.

,,Á mínum þrjátíu ára ferli sem þjálfari hef ég aldrei séð neitt þessu líkt, en þetta gerðist fyrir mig og Benfica,“ sagði Jorge Jesus, knattspyrnustjóri Benfica í viðtali eftir leik.

Hann segir að þrátt fyrir þetta sé hann stoltur af frammistöðu leikmanna sinna en Benfica á enn möguleika á möguleika á því að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum keppninnar.

Haris Seferovic with the miss of the season. But how?? 😬 pic.twitter.com/ij4d0n8oHp

— Kawowo Sports (@kawowosports) November 23, 2021