United lánar Brandon til Dýrlinganna

Manchester United er að lána bakvörðinn Brandon Williams til Southampton en enskir miðlar segja frá. Lengi hefur legið í loftinu að Williams yrði lánaður.

Williams var í mjög litlu hlutverki á síðustu leiktíð eftir að hafa fengið nokkuð stórt hlutverk árið á undan.

Brandon er tvítugur bakvörður sem getur leikið bæði hægra og vinstra megin en hann á að baki 21 leik í ensku úrvalsdeildinni.

Brandon hefur skipt stuðningsmönnum United í tvo hópa, sumir telja að hann eigi eftir að verða gæðaleikmaður en margir hafa enga trú á honum.

Bakvörðurinn ungi á nokkra leiki fyrir yngri landslið Englands en hann fær nú stórt tækifæri í ensku úrvalsdeildinni.

BREAKING: Southampton are closing in on a loan deal for Manchester United defender Brandon Williams.

The Saints are also pursuing Blackburn Rovers striker Adam Armstrong.

