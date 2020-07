Sjáðu Klopp í kvöld: Steinhissa eftir mistökin tvö

Liverpool tapaði í kvöld þriðja leik sínum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu er liðið mætti Arsenal.

Liverpool er búið að tryggja sér meistaratitilinn en tapaði 2-1 gegn Arsenal á Emirates eftir að hafa komist yfir.

Sadio Mane kom Liverpool yfir í leiknum en vörn liðsins hélt ekki haus eftir opnunarmarkið.

Mistök frá Virgil van Dijk og Alisson Becker leyfðu þeim Alex Lacazette og Reiss Nelson að skora tvö fyrir heimamenn.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var steinhissa eftir seinna mark Arsenal eins og má sjá hér.

This is too funny…. Klopp still can’t believe his eyes 😂😂😂😂#ARSLIV #COYG pic.twitter.com/VhNfY6Ohtr

— Sir George 👽👽 (@3rikManny) July 15, 2020