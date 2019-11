Segir Klopp vera að reka síðasta naglann í kistuna: Mætir ekki í leikinn

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool verður ekki á svæðinu þegar lið hans mætir Aston Villa í átta liða úrslitum enska deildarbikarsins. Ástæðan er sú að degi síðar á liðið leik í HM félagsliða, sá leikur er í Katar. Liverpool vildi spila leikinn í janúar en þetta var lausnin sem var í boði. Því mætir Klopp ekki á Villa Park.

Ungir leikmenn Liverpool munu taka að sér verkefnið í deildarbikarnum, þeir hafa fengið tækifærin þarna hingað til Deildarbikarinn er keppni sem stóru liðin, nota oftast til að spila á minni spámönnum.

Natalie Sawyer, íþróttafréttakona í Bretlandi segir að þessi ákvörðun Klopp sé í raun síðasti naglinn í kistu deildarbikarins. Ljóst sé að öllum sé sama um þessa keppni, þegar kemur að stóru liðunum.

,,Ég er svekkt með það að Jurgen Klopp verður ekki á hliðarlínunni í átta liða úrslitum deildarbikarsins gegn Aston Villa,“ skrifar Sawyer.

,,Eru þið sammála mér um að þetta sé síðasti naglinn í kistuna á þessari keppni?,“ skrifar Sawyer en leikirnir fara fram um miðjan desember.

I’m disappointed that Jurgen Klopp won’t be in the dug out for the @Carabao_Cup quarter final with @AVFCOfficial. Do you agree with me that this is the final nail in the competition’s coffin? @talkSPORT

— Natalie Sawyer (@nataliesawyer) November 26, 2019