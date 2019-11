Stutt í að Jóhann Berg snúi aftur

,,Endurhæfing Jóhanns gengur vel,“ sagði Sean Dyche, stjóri Burnley um stöðuna á Jóhanni Berg Guðmundssyni. Kantmaðurinn knái hefur verið frá í rúman mánuð vegna meiðsla.

Jóhann tognaði aftan í læri í landsleik Íslands og Frakklands, um var að ræða nokkuð alvarlega tognun.

,,Jóhann er byrjaður að æfa á grasi með sjúkraþjálfara en ég á ekki von á honum um helgina,“ sagði Dyche.

Burnley heimsækir Watford um helgina í ensku úrvalsdeildinni en samkvæmt Dyche er ekki í langt í að Jóhann snúi aftur.

Búast má við að kantmaðurinn verði kominn á fullt í desember þegar Burnley þarf á öllum sínum mönnum að halda.

