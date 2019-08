Var hann að reyna að meiða félaga sinn fyrir leik? – Langt frá því að vera sáttur

Florin Andone var í byrjunarliði Brighton í dag sem spilaði við Southampton í ensku úrvalsdeildinni.

Brighton þurfti að sætta sig við 2-0 tap heima en Andone fékk sjálfur beint rautt spjald í fyrri hálfleik.

Sóknarmaðurinn mætti pirraður til leiks í dag eftir atvik sem átti sér stað fyrir leik.

Liðsfélagi hans Bernardo ákvað þá að sparka í Andone er þeir löbbuðu inn á völlinn en um grín var að ræða.

Andone tók alls ekki vel í þetta grín og lét Bernardo heyra það í kjölfarið sem reyndi að biðjast afsökunar.

Ansi skrautlegt.

Why is Bernardo trying to injure his Brighton teammate Andone before kick-off 😳😂 pic.twitter.com/mPocQ0eI7l

— Football Daily (@footballdaily) 24 August 2019