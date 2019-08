Þekktur knattspyrnumaður fékk sér of mikið í glas: Á barmi áfengisdauða í lest í London

Ray Parlour fyrrum leikmaður Arsenal vinnur fyrir Talksport útvarpsstöðina, þar ræðir hann um leikinn fagra.

Parlour er mættur aftur eftir sumarfrí en hann og Alan Brazil, samstarfsfélagi hans ákváðu að fagna því. Eftir vinnu í gær fóru þeir og fengu sér í glas.

Parlour birt myndband af því en þar mátti sjá þá félaga í góðum gír.

Oh know holiday on a nice time. Back 😊1st day with ⁦@alanbrazil⁩ Nightmare. Legend pic.twitter.com/mosTAVi7R1

— Ray Parlour (@RealRomfordPele) August 21, 2019