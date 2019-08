Hann lítur út eins og merki félagsins – Væru fullkomin félagaskipti

Bakvörðurinn Diego Laxalt er orðaður við brottför þessa stundina en hann leikur með AC Milan.

Laxalt kom til Milan fyrir ári síðan en hann var áður hjá Genoa og stóð sig vel þar.

Laxalt hefur aðeins spilað 20 deildarleiki fyrir Milan og er orðaður við nokkur önnur ítölsk félög.

Knattspyrnuaðdáendur heimta að Laxalt skrifi undir hjá Atalanta og er ástæðan ansi skemmtileg.

Merki Atalanta lítur nánast alveg eins út og Laxalt sem er þekktur fyrir ansi skrautlega hárgreiðslu.

Sjón er sögu ríkari.

Diego Laxalt going to Atalanta would be perfect. He’s literally their logo pic.twitter.com/V9jO9v83Gj

— Nico (@nicodegallo) 22 August 2019