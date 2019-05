Þjóðin yfir ótrúlegum leik í Liverpool: ,,Ég hata Liverpool en verð að klappa fyrir þeim“

Liverpool tryggði sér sæti í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í kvöld eftir sigur á Barcelona.

Barcelona vann fyrri leikinn 3-0 á eigin heimavelli og var því í frábærri stöðu fyrir leik kvöldsins.

Liverpool vann þó ótrúlegan 4-0 heimasigur án þeirra Mo Salah og Roberto Firmino sem voru meiddir.

Þeir Georginio Wijnaldum og Divock Origi skoruðu báðir tvennu í leiknum og tryggðu Liverpool áfram.

Þjóðin horfði á leikinn og var gríðarleg stemning á samskiptamiðlinum Twitter.

I hate liverpool but just have to applaud them 👏🏻

— Gaz Martin (@G9bov) 7 May 2019