Fatlaður níu ára strákur sárþjáður eftir ljótt atvik á Anfield í gær

Liverpool er komið á toppinn í ensku úrvalsdeildinni á ný eftir leik við Chelsea í gær.

Manchester City tók toppsætið fyrr í gær með sigri á Crystal Palace en Liverpool fékk Chelsea svo í heimsókn á Anfield. Það var boðið upp á nokkuð fjörugan leik í Liverpool en heimamenn höfðu betur með tveimur mörkum gegn engu.

Fyrra markið skoraði Sadio Mane snemma í seinni hálfleik með skalla eftir fyrirgjöf Jordan Henderson. Stuttu síðar var staðan orðin 2-0 en Mohamed Salah bætti þá við öðru marki með frábæru skoti fyrir utan teig.

Á meðan leik stóð átti sér stað atvik í stúkunni, stuðningsmaður Liverpool kastaði þá reyksprengju að stuðningsmönnum Chelsea.

Fremstur í röðum þeirra var níu ára, fatlaður strákur. Sá þurfti hjálp lækna og fagfólks vegna öndunarerfiðleika. Hann andaði miklum reyk að sér og átti afar erfitt með öndun vegna þess.

Hann var fluttur í sjúkraherbergi á Anfield þar sem hann fékk aðstoð, sett var gríma á andlit Donte Patterson-Stanley. Þannig voru önundarvegir hans opnaðir aftur.

Ekkert hefur komið fram um hvort Liverpool eða lögreglan muni skoða málið.

Expect nothing less from them. Landed on a 9 year old apparently. Will anything be done? Obviously not. 🙄 pic.twitter.com/rUIXRQhfrg

