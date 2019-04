Kyssti vin sinn: Sjáðu hvað gerðist í kjölfarið

Leeds United vann mikilvægan sigur í ensku úrvalsdeildinni í gær er liðið mætti Sheffield Wednesday.

Aðeins eitt mark var skorað í leiknum en það gerði hinn ungi Jack Harrison fyrir heimamenn.

Það var boðið upp á heldur undarlegt atvik eftir markið er Pontus Jansson fagnaði með Ezgjan Alioski.

Jansson ákvað að kyssa Alioski létt á kinnina eftir markið og við það reiddist sá síðarnefndi mikið.

Alioski varð í raun bálreiður eftir þennan koss frá Jansson og var snöggur að breyta um tón.

Þetta má sjá hér fyrir neðan.

Note to self: never kiss Ezgjan Alioski. 👄 #lufc pic.twitter.com/0JmTdkEtYi

