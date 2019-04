Gary fór á fund um nýjar reglur: Fer þetta fram á sólbaðsstofu?

Gary Martin, leikmaður Vals, var mættur á fund ásamt öðrum leikmönnum og dómaranefnd í gær.

Greint var frá nýjum reglum sem verða teknar upp í deildum á Íslandi og er ein af þeim ansi skondin.

Eins og flestir vita er veðrið ekki alltaf frábært á sumrin og eru gráðurnar ekki bestu vinir landsmanna.

Ef hitinn fer yfir 32 gráður í sumar þá fá leikmenn þriggja mínútna vatnspásu eins og Gary greinir frá á Twitter.

,,Svo í kvöld þá mættum við á fund því nýjar reglur hafa verið settar fyrir sumarið.. Ég heyrði eitt það besta sem ég hef heyrt,“ sagði Gary.

,,Ef hitinn er meiri en 32 gráður þegar við spilum leik þá fáum við þriggja mínútna vatnspásu.“

,,Ef hitinn fer yfir 32 gráður á Íslandi þá erum við að spila í Sælunni,“ skrifaði framherjinn að lokum.

Þar á Gary við sólbaðsstofuna Sælan en það er ekki ólíklegt að Íslendingar þurfi að leita þangað í sumar ef þeir ætla sér að ná 30 gráðunum.

So tonight we had a meeting about the New rules from the refrees for this summer …

I heard one the best things I ever heard ….

If the temperature is over 32 degrees when playing a game we get a 3 minute water break 😂😂😂

32 degrees in Iceland we’re we playing at Sælan 😂

— Gaz Martin (@G9bov) 11 April 2019