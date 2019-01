Fyrrum klámstjarna hraunar yfir leikmann Arsenal: Þú ferð oftar niður en ég gerði árið 2014

Arsenal tapaði sínum fyrsta deildarleik á tímabilinu í dag er liðið mætti West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

Aðeins eitt mark var skorað á London Stadium en það gerði hinn ungi Declan Rice fyrir heimamenn.

Fyrrum klámstjarnan Mia Khalifa var stödd á vellinum í dag en hún er mikill stuðningsmaður West Ham.

Khalifa var óánægð með einn leikmann Arsenal í leiknum, miðjumanninn Matteo Guendouzi.

,,Helvítis aumingi @MatteoGuendouzi, ég hef séð þig fara oftar niður í þessum leik en ég gerði árið 2014,“ skrifaði Khalifa á Twitter.

Guendouzi hefur átt misgóða leiki fyrir Arsenal á tímabilinu en var ekki upp á sitt besta í dag.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒

