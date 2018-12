15 lið eru komin áfram í Meistaradeildinni: Hvaða lið tekur síðasta sætið? – Allt undir á morgun

15 lið hafa tryggt sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en fjölmargir leikir fóru fram í kvöld.

Liverpool og Tottenham tryggðu sér farseðilinn í næstu umferð í kvöld eftir tvo skemmtilega leiki.

Liverpool vann Napoli 1-0 og fer upp úr sínum riðli ásamt Paris Saint-Germain sem endar á toppnum.

Tottenham fer þá áfram ásamt Barcelona eftir 1-1 jafntefli á Nou Camp. Inter Milan mistókst að vinna PSV Eindhoven og fer í Evrópudeildina.

15 lið eru komin áfram eins og tekið var fram en annað hvort Lyon eða Shakhtar Donetsk munu fá síðasta sætið.

Þessi lið mætast einmitt í Úkraínu á morgun en Lyon er með sjö stig í riðli F fyrir leikinn og Shakhtar með fimm.

Hér má sjá öll liðin sem eru komin áfram.

1⃣ 🇪🇸 Barcelona

2⃣ 🇪🇸 Real Madrid

3⃣ 🇪🇸 Atletico

4⃣ 🇵🇹 Porto

5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

6⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

7⃣ 🇩🇪 Schalke

8⃣ 🇩🇪 BVB

9⃣ 🇩🇪 Bayern

🔟 🇳🇱 Ajax

1⃣1⃣ 🇮🇹 Juventus

1⃣2⃣ 🇮🇹 Roma

1⃣3⃣ 🇫🇷 PSG

1⃣4⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

1⃣5⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

1⃣6⃣❓

15 down. 1 to go.https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/BNqLHY7iDB

— WhoScored.com (@WhoScored) 11 December 2018